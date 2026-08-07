Бесплатным пользователям дадут безлимит на GPT-5.6 Luna

Тогда же пользователи бесплатного тарифа и Go получат новую кнопку Think. Она позволит самостоятельно выбирать, сколько времени модель будет уделять обработке запроса перед ответом. При этом ограничения на загрузку файлов и генерацию изображений для этих тарифов сохранятся. Одновременно OpenAI обновляет флагманскую модель GPT-5.6 Sol, которая доступна только подписчикам тарифов Plus и Pro. По словам компании, изменения позволят модели отвечать более прямо, использовать более компактное форматирование и не перегружать ответы лишними подробностями там, где они не нужны. На простые вопросы пользователи будут получать короткие и понятные ответы с необходимым контекстом, а при работе со сложными задачами модель будет предоставлять более развёрнутые ответы.