Бесплатным пользователям дадут безлимит на GPT-5.6 Luna

Компания OpenAI объявила о важных изменениях для пользователей ChatGPT. Владельцы бесплатных аккаунтов, а также подписчики самого доступного тарифа Go, получат неограниченное количество текстовых диалогов без автоматического переключения на менее продвинутую модель. Кроме того, модель GPT-5.6 Luna, самая компактная среди трёх моделей семейства GPT-5.6, представленных в июле, станет новой моделью по умолчанию для бесплатных пользователей и подписчиков Go, заменив GPT-5.5 Instant, которая по меркам индустрии искусственного интеллекта уже считается устаревшей. Переход на GPT-5.6 Luna состоится в течение этой недели, а неограниченные текстовые диалоги станут доступны на следующей.

Тогда же пользователи бесплатного тарифа и Go получат новую кнопку Think. Она позволит самостоятельно выбирать, сколько времени модель будет уделять обработке запроса перед ответом. При этом ограничения на загрузку файлов и генерацию изображений для этих тарифов сохранятся. Одновременно OpenAI обновляет флагманскую модель GPT-5.6 Sol, которая доступна только подписчикам тарифов Plus и Pro. По словам компании, изменения позволят модели отвечать более прямо, использовать более компактное форматирование и не перегружать ответы лишними подробностями там, где они не нужны. На простые вопросы пользователи будут получать короткие и понятные ответы с необходимым контекстом, а при работе со сложными задачами модель будет предоставлять более развёрнутые ответы.