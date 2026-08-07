Бесплатным пользователям дадут безлимит на GPT-5.6 Luna

Компания OpenAI объявила о важных изменениях для пользователей ChatGPT. Владельцы бесплатных аккаунтов, а также подписчики самого доступного тарифа Go, получат неограниченное количество текстовых диалогов без автоматического переключения на менее продвинутую модель. Кроме того, модель GPT-5.6 Luna, самая компактная среди трёх моделей семейства GPT-5.6, представленных в июле, станет новой моделью по умолчанию для бесплатных пользователей и подписчиков Go, заменив GPT-5.5 Instant, которая по меркам индустрии искусственного интеллекта уже считается устаревшей. Переход на GPT-5.6 Luna состоится в течение этой недели, а неограниченные текстовые диалоги станут доступны на следующей.

Тогда же пользователи бесплатного тарифа и Go получат новую кнопку Think. Она позволит самостоятельно выбирать, сколько времени модель будет уделять обработке запроса перед ответом. При этом ограничения на загрузку файлов и генерацию изображений для этих тарифов сохранятся. Одновременно OpenAI обновляет флагманскую модель GPT-5.6 Sol, которая доступна только подписчикам тарифов Plus и Pro. По словам компании, изменения позволят модели отвечать более прямо, использовать более компактное форматирование и не перегружать ответы лишними подробностями там, где они не нужны. На простые вопросы пользователи будут получать короткие и понятные ответы с необходимым контекстом, а при работе со сложными задачами модель будет предоставлять более развёрнутые ответы.
Microsoft будет использовать китайскую LLM для Copilot…
После перехода Microsoft на модель оплаты Copilot Cowork по фактическому потреблению токенов, компания на…
SpaceX готовит ЦОДы для запуска в космосе…
Согласно новому анализу Morgan Stanley, к 2031 году орбитальная группировка спутников SpaceX для вычислен…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor