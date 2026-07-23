SpaceX готовит ЦОДы для запуска в космосе

Согласно новому анализу Morgan Stanley, к 2031 году орбитальная группировка спутников SpaceX для вычислений с использованием искусственного интеллекта сможет добиться настолько высокой экономической эффективности, что эксплуатация таких систем окажется дешевле некоторых современных наземных центров обработки данных. Недавно SpaceX представила первый специализированный спутник для вычислений с использованием искусственного интеллекта под названием AI1. Он рассчитан на вычислительную нагрузку мощностью до 150 кВт и оснащён жидкостной системой отвода тепла, защитой от микрометеороидов, централизованным вычислительным модулем и разворачиваемыми солнечными панелями.

Размещение центров обработки данных в космосе даёт сразу несколько преимуществ. Среди них естественное охлаждение за счёт вакуума, практически непрерывное получение энергии от Солнца и возможность размещать вычислительные мощности на огромных орбитальных площадях. Специалисты считают, что стоимость эксплуатации орбитальных вычислений SpaceX может снизиться до 6,5 долларов за ватт в год, тогда как для современных наземных центров обработки данных на базе графических ускорителей NVIDIA Blackwell этот показатель составляет около 6,8 доллара за ватт в год с учётом всех расходов. Это приличная разница, так как в итоге речь идёт о миллиардах долларов, которые сделают решения компании более эффективными на фоне конкурентов в самом обозримом будущем.