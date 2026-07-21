Microsoft будет использовать китайскую LLM для Copilot

Эта информация перекликается с публикацией Axios, появившейся ещё в июне. Тогда сообщалось, что Microsoft рассматривает возможность использования модели DeepSeek V4 или аналогичного решения, размещённого на собственной инфраструктуре компании, для Copilot Cowork. Этот сервис объединяет корпоративные возможности Copilot с передовыми ИИ-моделями OpenAI и Anthropic, позволяя создавать сложные агентные рабочие процессы на базе искусственного интеллекта. И так как модель Kimi K3 поддерживает мультимодальный режим работы, обладает контекстным окном объёмом около 1 миллиона токенов и, по заявлениям разработчиков, обеспечивает более высокую скорость работы и конкурентоспособную производительность по сравнению со многими аналогами, вполне логично, что Microsoft решила работать в этом направлении.