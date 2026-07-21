Microsoft будет использовать китайскую LLM для Copilot

После перехода Microsoft на модель оплаты Copilot Cowork по фактическому потреблению токенов, компания начала проявлять всё больший интерес к открытым ИИ-моделям из Китая, которые отличаются значительно более низкой стоимостью вычислений по сравнению со многими западными аналогами. Теперь новый отчёт указывает на то, что Microsoft может добавить модель Kimi K3 от китайской компании Moonshot в Copilot. По данным The Information, Microsoft уже работает над предоставлением доступа к Kimi K3 через свою облачную платформу Azure, более того, компания также оценивает эффективность модели для её возможного внедрения в Copilot.

Эта информация перекликается с публикацией Axios, появившейся ещё в июне. Тогда сообщалось, что Microsoft рассматривает возможность использования модели DeepSeek V4 или аналогичного решения, размещённого на собственной инфраструктуре компании, для Copilot Cowork. Этот сервис объединяет корпоративные возможности Copilot с передовыми ИИ-моделями OpenAI и Anthropic, позволяя создавать сложные агентные рабочие процессы на базе искусственного интеллекта. И так как модель Kimi K3 поддерживает мультимодальный режим работы, обладает контекстным окном объёмом около 1 миллиона токенов и, по заявлениям разработчиков, обеспечивает более высокую скорость работы и конкурентоспособную производительность по сравнению со многими аналогами, вполне логично, что Microsoft решила работать в этом направлении.