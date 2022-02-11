Best Buy ограничивает продажу графических процессоров NVIDIA RTX

Best Buy ограничила продажу графических процессоров NVIDIA RTX 3000-й серии, включая модели RTX 3080 и 3090, участникам своей программы подписки за 199 долларов в год. Эта подписка сделала видеокарты доступными для «события эксклюзивного доступа», но любой, кто пытался купить одну, встречал всплывающее окно, в котором говорилось, что доступ ограничен членами Totaltech.

Best Buy запустил бета-версию Totaltech в апреле прошлого года, обещая такие привилегии, как бесплатная доставка, неограниченная техническая поддержка Geek Squad, двухлетняя гарантия и бесплатная установка. Еще одним перечисленным преимуществом была «эксклюзивная распродажа для участников» на продукты, но вчерашнее пополнение запасов, как сообщается, было разовым. У Best Buy было ограниченное количество видеокарт, поэтому даже членство не гарантировало их получение. Best Buy также является эксклюзивным розничным продавцом карт NVIDIA Founder's Edition в США, которые обычно продаются по рекомендуемой производителем розничной цене.
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