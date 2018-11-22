Бета-версия Microsoft Launcher включает в себя интеграцию с To-Do и Sticky Notes

Есть довольно много пользователей телефонов Android, которые молятся на Microsoft Launcher. Фактически, приложение было установлено более 10 миллионов раз. В Launcher теперь есть инструмент, предназначенный для мониторинга использования вашего смартфона. Новая функция расскажет вам, как долго вы использовали каждое приложение в течение дня. Он также позволит вам узнать, сколько раз вы разблокировали свой телефон, ежедневно отслеживает общее использование смартфона и многое другое.

Версия 5.1 Launcher также включает в себя интеграцию двух приложений Microsoft, To-Do и Sticky Notes. Это позволит вам отслеживать проекты и ваши заметки из Launcher. Для использования приложения ваш телефон должен работать под управлением Android 4.2 и выше.