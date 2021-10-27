Бета-версия драйвера AMD Radeon Software Adrenalin 21.10.3

AMD выпустила бета-версию драйверов Radeon Software Adrenalin 21.10.3. Они поставляются с оптимизацией для «Стражей Галактики Marvel» с улучшением производительности более чем на 21%, измеренным при настройках 4K Ulra по сравнению с предыдущим драйвером, при тестировании с использованием видеокарты RX 6900 XT. Оптимизация также добавлена ​​для Age of Empires IV, где при использовании RX 6800 XT при максимальных настройках 4K было получено значительное улучшение производительности на 45%. Другие игры, оптимизированные для "Riders Republic" и "DOOM Eternal 6.66".

Среди исправленных проблем отсутствуют функция настройки процессора в Radeon Software для некоторых пользователей с процессорами Ryzen 9 5950X, повышенное использование дискового пространства с помощью Multimedia Athena, черные экраны переключения задач в некоторых средах с несколькими дисплеями, сбой игры, замеченный в "Battlefield V" с RX 6600, а также повреждение изображения при включенной Radeon Boost в «Cyberpunk 2077» и RX 6700 XT.