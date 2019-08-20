Безопасное поведение в TikTok

В рамках этой кампании TikTok также заключил партнерское соглашение с Фондом цифрового расширения прав и возможностей для выполнения программы цифровой грамотности, ориентированной на использование платформ контента, созданных пользователями.
«Поскольку проникновение интернета в Индии растет быстрыми темпами, необходимость информирования о безопасном поведении пользователей ощущается как никогда ранее. Мы верим, что #WaitASecToReflect побудит всех цифровых граждан использовать Интернет и онлайн-платформы в более ответственной и уважительной среде», сказал Нитин Салуджа.
Была запущена кампания с тремя цифровыми фильмами, которые сняты в наиболее распространенных реальных ситуациях, связанных с людьми, использующими онлайн-платформы.
В воссоздании этих ситуаций фильмы оживляют последствия своих действий, когда они собираются опубликовать что-то неприятное.
TikTok также просит пользователей взять на себя обязательство подождать секунду и подумать, прежде чем публиковать какой-либо контент в Интернете.