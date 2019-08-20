Безопасное поведение в TikTok

Кампания под названием #WaitASecToReflect была разработана с целью вдохновить пользователей на секунду остановиться и подумать о своем поведении в Интернете.

В рамках этой кампании TikTok также заключил партнерское соглашение с Фондом цифрового расширения прав и возможностей для выполнения программы цифровой грамотности, ориентированной на использование платформ контента, созданных пользователями.

«Поскольку проникновение интернета в Индии растет быстрыми темпами, необходимость информирования о безопасном поведении пользователей ощущается как никогда ранее. Мы верим, что #WaitASecToReflect побудит всех цифровых граждан использовать Интернет и онлайн-платформы в более ответственной и уважительной среде», сказал Нитин Салуджа.

Была запущена кампания с тремя цифровыми фильмами, которые сняты в наиболее распространенных реальных ситуациях, связанных с людьми, использующими онлайн-платформы.

В воссоздании этих ситуаций фильмы оживляют последствия своих действий, когда они собираются опубликовать что-то неприятное.

TikTok также просит пользователей взять на себя обязательство подождать секунду и подумать, прежде чем публиковать какой-либо контент в Интернете.