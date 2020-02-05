Билайн представила новые «семейные» тарифы

Компания Билайн считает, что семья постепенно вновь становится главной ценностью для россиян, поэтому разработала новую линейку «семейных» тарифов. Главной их «фишкой» будет являться возможность поделиться с близкими включенными в тариф услугами.

«Первые тарифы для семейного потребления Билайн запустил еще в 2016 году, и сегодня с нами уже более 4 млн клиентов семейных предложений, довольных простотой и удобством продукта, - рассказывает исполнительный вице-президент по маркетингу Ирина Лебедева. - Мы рады представить новую продуктовую линейку «Близкие люди», разработанную для всех, кто хочет понятности и прозрачности в управлении самыми современными телеком услугами и ТВ-сервисами, кто хочет выгодно общаться с друзьями и родными или желает объединить все свои девайсы и умные устройства в одном счете. Чем больше людей подключено к одному к тарифу, тем дешевле будет стоимость услуг для одного клиента, а цена будет единой на звонки по всей стране».

Новая линейка «Близкие люди» включает 5 тарифных планов с абонентской платой от 500 до 2500 рублей, и еще 200 рублей предстоит заплатить за подключение дополнительного номера. Понятное дело, что чем старше тариф, тем больший объем услуг входит в абонентскую плату. Так, начиная с «Близкие люди 2», в тариф включается домашний интернет на скорости 100 Мбит/с, а подключив «Близкие люди 3» можно получить безлимитный мобильный интернет.

возможность объединить номера семьи в одном тарифе и счете, разделяя пакеты минут и интернета с родными;

совместный просмотр Билайн ТВ;

управление услугами с помощью единого личного кабинета;

использование популярных мессенджеров не тарифицируется;

любимый мобильный номер любого оператора;

бесплатные и неограниченные звонки для связи с близкими по всей стране;

единая стоимость на местные и междугородние звонки сверх пакета;

безлимитные смс на номера абонентов, подключенных к тарифу «Близкие люди»;

подписка на ViP Play.

К преимуществам семейных тарифов «Близкие люди» можно отнести:Узнать подробности о тарифах можно на сайте Билайн или по звонку оператору.