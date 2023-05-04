Bing AI получил крупный апдейт

Сегодня компания Microsoft анонсировала большое обновление своего чат-бота Bing AI на базе искусственного интеллекта, которое добавляет возможности поиска изображений и видео, бронирования ресторанов, историю чатов, а также более интеллектуальную интеграцию с Microsoft Edge. Эти новые функции также совпадают с тем, что Bing Chat теперь стал доступен для всех пользователей, перейдя из тестовой ветки предварительного просмотра в публичную ветку стабильной версии браузера. Возможно, самое важное нововведение — это новая функция Actions в Bing Chat и Edge. Теперь вы сможете использовать искусственный интеллект Bing, чтобы выполнять задачи без необходимости переходить с сайта на сайт. Так, если результат поиска рекомендует ресторан, он может найти время бронирования, которое подходит вам, и помочь забронировать столик прямо в интерфейсе чата, не открывая сам сайт.

Это также работает через Edge, поэтому если вы ищете фильмы, вы можете просто попросить Bing AI воспроизвести его для вас, и он автоматически выберет правильный сервис и откроет сайт для начала воспроизведения фильма. Microsoft не перечислила всех партнёров, с которыми работает в Bing и Edge Actions, но компания продемонстрировала OpenTable для бронирования ресторанов и Apple TV для поиска фильмов, поэтому можно сказать, что они будут поддерживаться при запуске через несколько недель. Всё это очень круто, но владельцам сайтов, вероятно, подобные нововведения не очень понравятся.