Bing Chat получил поддержку DALL-E 3

Система генерации изображений в Bing Chat, которая работает на базе искусственного интеллекта, сегодня получила значительное обновление — компания Microsoft объявила, что модель DALL-E 3 от OpenAI теперь доступна для всех пользователей Bing Chat и Bing Image Creator. Стоит отметить, что компании нужно какое-то время на то, чтобы распространить данное обновление, так что если у вас функция пока что не появилась, то стоит просто подождать. Стоит отметить, что поисковая система Bing получает доступ к DALL-E 3 даже раньше, чем собственная модель ChatGPT от OpenAI. Вероятно, Microsoft пришлось немало заплатить за это, так как функция будет пользоваться огромным спросом и привлечёт немало пользователей в ближайшее время.

OpenAI, компания-разработчик, утверждает, что теперь искусственный интеллект лучше понимает запросы и может создавать изображения, которые более креативны и более фотореалистичны, чем ранее. Кроме того, он разработан для более простого использования, потому что DALL-E 3 интегрирован в Bing Chat и ChatGPT, а не является самостоятельным продуктом. Это значит, что вам не нужно будет устанавливать какой-то дополнительный софт, чтобы иметь возможность генерировать изображения. Достаточно будет перейти в чат, начать диалог с искусственным интеллектом, а затем дать ему команду нарисовать что-либо. Будем надеяться, что функция будет пользоваться спросом и компания Microsoft вложит деньги в её дальнейшее развитие.