Bitcoin добрался до своего исторического максимума

Сегодня достаточно известная криптовалюта Bitcoin официально достигла своего нового исторического максимума, оправдывая предсказания различных специалистов о том, что данная криптовалюта в будущем может достигнуть отметки в 200 тысяч долларов за одну цифровую монету. Буквально несколько часов назад Bitcoin торговался на уровне 69200 долларов, чего ранее не было за всю историю криптовалюты. Последний раз данная монета торговалась на примерно таком же высоком уровне ещё в ноябре 2021 года, достигнув отметки в 68991 долларов. Хотя вскоре после этого данная криптовалюта быстро упала в цене, так что на самом деле никто не знает что будет происходить с монетой в будущем — даже аналитики из этого сектора указывают на то, что после большого роста обычно идёт спад.

Например, в прошлом году данная криптовалюта после большого роста резко упала к уровню в 15000 долларов, что многих владельцев, конечно же, огорчило. Теперь же монета опять растёт — и на то есть вполне понятные предпосылки. Текущий рост Bitcoin в настоящее время обусловлен двумя тематическими факторами. Во-первых, недавно запущенные торги на валюту Bitcoin в США создают жёсткую нехватку на рынке, так как теперь инвесторы могут официально вкладывать деньги в криптовалюту и торговать ею в огромных масштабах. Во-вторых, в апреле 2024 года монета переживёт очередное сокращение добычи, из-за чего прибыль с майнинга упадёт ровно вдвое. Из-за этого будет очередной рост цены и инвесторы покупают, пока есть возможность.
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