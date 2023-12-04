Bitcoin преодолел отметку в 40 тысяч долларов

В прошлом году все достаточно активно хоронили криптовалюты и обсуждали то, что они, вероятно, пошли на дно из-за того, что цена на Bitcoin существенно упала, тем самым погубив веру в данное направление. Но Bitcoin в очередной раз опроверг слухи о своей смерти, преодолевая психологически важный уровень цены в 40 000 долларов буквально час назад, но при этом нужно понимать, что криптовалюта продолжает рост в данном направлении. Как видно из представленного графика на бирже, Bitcoin только что установил новый циклический максимум, достигнув уровня цены в 40 076 долларов. Ведущая в мире криптовалюта выросла на 14 процентов за последний месяц и на целых 140 процентов с начала 2023 года.

Причина, впрочем, достаточно простая — за последние несколько недель Bitcoin продемонстрировал существенный приток капиталов, так как SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам) всё ближе к одобрению первых биржевых фондов (ETF) на базе Bitcoin в США. Специалисты уверены, что по крайней мере один биржевой фонд на Bitcoin получит официальное одобрение от SEC к январю 2024 года, что позволит официально торговать данной криптовалютой, участвовать в различного рода сделках и многое другое. В теории биржевой фонд на Bitcoin сделает фондовую биржу на криптовалюте крайне удобной для инвесторов, так как сейчас инвестировать в криптовалюту очень проблематично, есть множество рисков по долговым обязательствам и не только. Но с запуском официальной биржи ситуация изменится.
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