Биткоин рухнул - во всём виноват Илон Маск

После заявления Илона Маска о том, что Tesla больше не будет принимать биткоины в качестве способа оплаты за автомобили, рынок криптовалюты находится в состоянии свободного падения. Биткойн, по-прежнему самая ценная и популярная криптовалюта, сегодня ненадолго упал до минимума чуть более 30 000 долларов, а затем снова поднялся до отметки 39 000 долларов за монету. Ранее в этом году Tesla совершила крупную покупку биткоинов и объявила, что примет цифровой актив в качестве варианта оплаты для покупок автомобилей. Однако всего пару месяцев спустя Маск отменил это решение и объявил в Твиттере, что Tesla больше не будет принимать криптовалюту — глава компании резко передумал принимать валюту, которая на деле ничем не подкреплена и не имеет фактической ценности.

Это привело к повсеместному хаосу на рынке криптовалют, на котором за последние несколько дней стоимость цифровых монет неуклонно падала. По данным CoinMarketCap, биткоин — одна из монет, наиболее сильно пострадавших от этого падения, упав с примерно 59 000 долларов до отметки 30 681 доллар. Цифровой актив восстановился в течение нескольких часов, поднявшись до неустойчивой стоимости около 39000 долларов за монету, но аналитики считают, что он всё ещё может упасть в ближайшее время. Более того, массовая распродажа криптовалюты вызвала проблемы для Coinbase, биржи, которая позволяет пользователям быстро покупать, обменивать и продавать цифровые монеты с помощью приложения для телефона. Вчера на бирже произошел частичный сбой, что не позволило некоторым пользователям войти в систему и затруднить вывод Ethereum. Сегодня сервис восстановили.