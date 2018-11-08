Bixby теперь открыт для разработчиков через Bixby Developer Studio

Samsung объявила, что официально делает Bixby открытым для разработчиков, чтобы они могли создавать пользовательские команды для AI. Samsung теперь пытается подтолкнуть цифрового ассистента к своим устройствам, включая смартфоны, холодильники, телевизоры и т. д. Доступное сторонним разработчикам, Bixby может быть также включен в другие аппаратные устройства, а также в Google Assistant и Amazon Alexa.

Как и Skills on Alexa, разработчики теперь могут создавать пользовательские взаимодействия Bixby, которые могут быть добавлены на различные устройства в будущем. Для этого Samsung анонсировала новый инструмент Bixby Developer Studio. На конференции Samsung продемонстрировала возможности Bixby. Демонстрация включала Bixby, помогающую пользователю забронировать отель, открыв различные порталы, используемые в этом процессе. Samsung также объявила, что Bixby будет запущен на новых языках, включая итальянский, немецкий и французский в ближайшие месяцы. К 2020 году Samsung планирует объединить все свои «умные» устройства в одну сеть, открыть ещё 7 центров разработки по всему миру, нанять тысячу экспертов в области искусственного интеллекта, вложив в эти инициативы 22 миллиарда долларов.