Bluetooth 5.1 улучшает функцию навигации

Внутренняя навигация и метки трекера станут намного лучше в ближайшем будущем благодаря функции определения направления Bluetooth 5.1. По сути, это позволяет определить направление, с которого идет соединение Bluetooth. В настоящее время Bluetooth может оценивать только расстояние. В версии 5.1 у него будет два способа определения направления с помощью нескольких антенн на телефоне или передатчике. В следующий раз, когда вы будете искать ваши ключи, на которых есть трекер Bluetooth, вы получите стрелку, указывающую вам правильный путь, а не просто индикацию.

Bluetooth 5.1 ускорит процесс установления связи для устройств, к которым вы подключались ранее. При подключении к устройству он отправляет список своих возможностей. Этот список можно кэшировать для экономии времени и энергии. Кэширование было включено ранее, но в 5.1 стало умнее.