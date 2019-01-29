Bluetooth Special Interest Group объявила о новом стандарте Bluetooth 5.1

Bluetooth прошел долгий путь с момента его появления около восьми лет назад. Bluetooth Special Interest Group (SIG), которая следит за развитием популярного стандарта связи, объявил о версии Bluetooth 5.1.

Обновление Bluetooth 5.1 имеет потенциально огромное значение для технологий определения местоположения и близости, поскольку оно позволит обеспечить точность определения местоположения на сантиметровом уровне. В настоящее время Bluetooth 5.0 наблюдается на большинстве флагманских телефонов. С точки зрения того, как достигается улучшенная точность, Bluetooth 5.1 использует массив антенн и измеряет сигналы каждой из них, тем самым обеспечивая более точное местоположение и направление. Текущие применения этой технологии позволяют получить точность до одного метра. Однако, как только производители начнут поставлять устройства с новым оборудованием v5.1, отслеживание местоположения улучшится с точностью до 1 см. Благодаря Bluetooth 5.1 будут открыты двери для еще более точных услуг по отслеживанию местоположения.