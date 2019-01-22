Большое обновление Telegram

Приложение для обмена сообщениями Telegram достиг более 200 миллионов активных пользователей в месяц. Оно стало настолько популярным благодаря функциям, ориентированным на конфиденциальность и своевременным обновлениям.

Последняя версия Telegram поставляется с глобальными разрешениями для групп. Новая функция позволяет администраторам запретить всем членам группы публиковать определенные типы контента. В данном случае речь может идти о стикерах, которые только засоряют чат с большим количеством участников, голосовых сообщениях, картинках и других типах контента. Обновление также содержит универсальные настройки групп.

Но это еще не все, так как Telegram теперь позволяет пользователям отменить удаление чатов и очистку истории чата в течение 5 секунд на платформах Android и iOS. Также добавлены новые анимации при загрузке мультимедиа и новая опция сортировки в Контактах. Telegram 5.2 уже доступен для загрузки через App Store и Google Play Store.