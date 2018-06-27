Браслет Xiaomi Mi Band 3 разошелся тиражом в 1 млн экземпляров

Несколько дней назад компания Xiaomi объявила о том, что за 18 дней продала 1 миллион флагманских смартфонов Mi 8. Сегодня стало известно о том, что другая новинка китайского производителя, фитнес-браслет Mi Band 3, преодолел этот рубеж за 17 дней. Напомним, что гаджет оснастили 0,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 128:80 пикселей, функцией управления жестами, возможностью ответить на входящий вызов, стандартными функциями (вроде шагомера, уведомлений, датчика считывания частоты сердечного ритма), модулем NFC, защитой от воды на глубине до 50 метров, модулем Bluetooth 4.2 LE, а также аккумулятором на 110 мАч.