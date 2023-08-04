Браузер Brave теперь умеет искать фото и видео

Компания Brave, наиболее известная своим браузером, ориентированным на сохранение конфиденциальности пользователей, сегодня сообщила о реализации новой функции поиска изображений и видео в своём поисковом сервисе Brave Search, который теперь основан на собственном инструменте разработчиков, а не на Bing или Google. В пресс-релизе, опубликованном вчера вечером, представитель Brave говорит, что теперь новая функция поиска изображений и видео используемой по умолчанию в браузере Brave и она была разработана для сохранения конфиденциальности пользователей, а также ради устойчивости к цензуре. Стоит напомнить, что ранее функциональность поиска изображений и видео в Brave Search была реализована посредством отправки API-запросов к Google и Bing.

Brave прекратил сотрудничество со всеми сторонними API для Brave Search в начале этого года, но компании пришлось временно перенаправлять пользователей на Google или Bing, пока она разрабатывала собственное решение для поиска изображений и видео. И на самом деле это очень важный момент, потому что пользователи теперь получают возможность с полным комфортом заниматься поиском интересующего их контента, который в определённых ситуациях крупные поисковые гиганты просто не демонстрируют. Будем надеяться, что Brave со временем не начнёт работать аналогичным образом, потому что в этом случае браузер будет пользоваться даже большей популярностью. Контроль со стороны Google нравится пользователям всё меньше.
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