Браузер Firefox теперь доступен в Microsoft Store

Mozilla и Microsoft объявили, что браузер Firefox теперь доступен в официальном Магазине Windows, что делает его одним из первых крупных браузеров, появившихся и доступных в Интернете через Магазин Windows, а также доступном для операционных систем Windows 10 и 11.

Браузер Firefox обеспечивает легкую защиту конфиденциальности благодаря молниеносной загрузке страниц. Улучшенная защита от отслеживания автоматически блокирует более 2000 известных онлайн-трекеров от вторжения в вашу конфиденциальность и замедления работы ваших веб-страниц. В браузере Firefox также представлен новый чистый дизайн, который упрощает выполнение большего количества задач быстрее. Кроме того, благодаря встроенным интеллектуальным функциям просмотра, Firefox позволяет вам безопасно брать с собой вашу конфиденциальность, пароли и закладки, куда бы вы ни пошли.
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