Браузер Microsoft Edge добавляет новые функции для геймеров

Microsoft продолжает активно продвигать сервис Xbox Cloud Gaming, игровые функции и добавлять их в свой браузер Edge. Microsoft добавляет функцию Clarity Boost для Xbox Cloud Gaming. Это функция пространственного масштабирования, разработанная для того, чтобы сделать игры, транслируемые на Xbox, более четкими. Также Microsoft рекламирует в браузере режим Efficiency Mode, который должен минимизировать нагрузку на систему.

Microsoft создала игровую домашнюю страницу для браузера Edge, которая включает игровые новости, прямые трансляции, контент Xbox и быстрый доступ к Xbox Cloud Gaming. В Edge есть даже новое игровое меню, которое включает бесплатные казуальные и аркадные игры, такие как Microsoft Solitaire, Microsoft Jewel, Microsoft Edge Surf, Microsoft Majong и другие. Все новые игровые функции Microsoft доступны в Edge, версии 103. Это не первый «игровой» браузер на ПК. Ранее Opera Software выпустила браузер Opera GX с агрессивным визуальным оформлением, поддержкой бесплатных казуальных игр, сопутствующими новостями и так далее.
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