Браузер Microsoft Edge добавляет новые функции для геймеров

Microsoft создала игровую домашнюю страницу для браузера Edge, которая включает игровые новости, прямые трансляции, контент Xbox и быстрый доступ к Xbox Cloud Gaming. В Edge есть даже новое игровое меню, которое включает бесплатные казуальные и аркадные игры, такие как Microsoft Solitaire, Microsoft Jewel, Microsoft Edge Surf, Microsoft Majong и другие. Все новые игровые функции Microsoft доступны в Edge, версии 103. Это не первый «игровой» браузер на ПК. Ранее Opera Software выпустила браузер Opera GX с агрессивным визуальным оформлением, поддержкой бесплатных казуальных игр, сопутствующими новостями и так далее.