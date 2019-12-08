Браузер Opera теперь поддерживает темный интерфейс везде

Разработчики Opera обновили ночной режим в своём браузере.

После обновления браузер Opera начала работать на всех веб-страницах в ночном режиме, если даже страница не поддерживает такую функцию.

В версии Opera 55 для Android ночной режим переработали с нуля. Теперь браузер просто сам заменяет страницы на их тёмный вариант. При этом сайту не обязательно иметь соответствующий функционал. Ещё после обновления можно самим настроить цветовую температуру, задать расписание ночного режима, автоматизировать функцию и затемнить экранную клавиатуру.