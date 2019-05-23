Браузер Tor официально появился на Android

Проект Tor наконец-то вышел из бета-версии и начал стабильно работать на Android.

Tor Browser позволяет уменьшить количество рекламы или обходить географические блокировки. Он может помочь активистам или журналистам избежать правительственного мониторинга. Конечно, есть и недостатки: некоторые используют браузер для продажи наркотиков и другой незаконной деятельности. Впервые Tor Browser на Android вышел ещё в сентябре прошлого года, а сейчас разработчики предоставили первую стабильную версию 8.5. Хотя между браузером на ПК и мобильным приложением всё ещё есть пробелы, нас уверяют, что уровень безопасности у них одинаковый. Пользователей призывают сообщать об ошибках и пожеланиях, чтобы в следующем обновлении улучшить браузер и сделать его более удобным.