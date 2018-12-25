Браузер от компании Xiaomi теперь доступен для всех в магазине Google Play

Xiaomi выпустила свой Mint Browser в магазине Google Play.

Облегченная версия браузера, которая встроена в MIUI, Mint Browser доступна для установки на всех устройствах Android под управлением Android 4.4 и выше. Mint Browser - это легкий браузер, предназначенный для потребления меньшего количества ресурсов. Из-за его легкого характера, он не особенно многофункциональный, но он делает все основные вещи, включая режим инкогнито. Также имеется режим сохранения данных, который слегка сжимает изображения, чтобы уменьшить использование данных. В Mint Browser есть ночной режим, функция, которая есть в браузере MIUI. Это делает веб-страницы темными, делая их намного легче для глаз ночью.