Brave блокирует работу функции Recall на Windows 11

Скандальная функция Microsoft под названием Recall, которая автоматически делает скриншоты почти всего, что происходит на компьютерах с Copilot Plus, сталкивается с активным сопротивлением со стороны разработчиков приложений. Первыми её начали блокировать создатели мессенджера Signal, а теперь к ним присоединились AdGuard и браузер Brave. В своём блоге разработчики AdGuard назвали Recall угрозой конфиденциальности и объяснили причины блокировки инструмента от Microsoft. «Сама идея фонового создания скриншотов вызывает тревогу», — говорится в публикации. — «Система может в любой момент сделать снимок экрана с личной перепиской, онлайн-формой с вводом банковской карты или просто чем-то интимным, что пользователь не хотел бы сохранять».

Представители Brave признались, что решение заблокировать Recall частично было вдохновлено действиями Signal. «Мы отключим эту функцию по умолчанию для пользователей Windows 11 и новее, но при желании её можно будет включить вручную», — сообщили в компании. Signal начал блокировать скриншоты Recall ещё в мае, подчеркнув при этом, что Microsoft не предоставила разработчикам достаточной гибкости в настройках — из-за этого приложения вроде Signal не могут полноценно защитить приватность пользователей. В то же время браузер Brave может отключить Recall, но при этом оставить доступ к другим инструментам, поскольку Microsoft разрешает браузерам тонкую настройку поведения Recall. Это хорошая новость.