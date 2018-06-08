Букмекерские конторы предлагают заработать на FIFA-2018

Если для государственных служащих FIFA-2018 - это дополнительная ответственность, озабоченность вопросами безопасности, обеспечения гостей всем необходимым, то для обычных любителей футбола это дополнительная возможность заработать на ставках. Обзор букмекерских контор на сайте probukmeker.ru показывает, что все букмекерские конторы уже принимают ставки как на ближайшие матчи, так и отдаленные. При этом среди вариантов ставок есть такие экзотичные, как выигрыш кубка FIFA-2018 сборной России.

Кроме экзотических ставок в виде победы нашей сборной по футболу есть такие, как возможность выхода нашей сборной из группы победителем, либо проигрыш всем подряд. Аналогично ставки можно сделать на команду любой страны мира - были бы деньги. При этом букмекерские конторы вынуждены признать, что футбольным кубком страны интересуются во всем мире, поэтому ставки можно сделать не только у букмекеров нашей страны, но и расположенной в любом уголке мира. Особую заинтересованность показывают профессиональные участники букмекерского рынка, которые распределяя свои ставки по разным командам обеспечивают себе выигрыш при любом исходе матча.

Первый матч отечественной сборной должен состояться 14 июня в Москве против команды Саудовской Аравии. Эксперты футбольного мира отмечают, что предварительные матчи отечественной сборной врятли вдохновили ее на победу, поэтому только выигрыш в первом матче на командой Саудовской Аравии сможет обеспечить им успех в следующей игре. В случае победы в первой игре 19 июня планируется игра против команды Египта в Санкт-Петербурге. До этого команда из Африки уже должна будет сыграть с командой Уругвая. Ожидается, что сборная Египта проиграет сборной Уругвая и в случае проигрыша нам - отечественная команда получает шанс вырваться из своей группы для дальнейшей игры. Пожалуй, именно выход из своей группы уже считается величайшим достижением для отечественной команды, которую многие сравнивают с получением кубка FIFA-2018. Такие вот скромные требования болельщиков отечественной сборной.

В честь запуска обновления сайта и ЧМ-2018 будут разыграны 10 футболок сборной России и билеты на матч на 1/8 финала ЧМ-2018 в Казани. Условия участия подробно описаны на сайте PROBUKMEKER. Розыгрыш проводится путем случайной выборки на стороннем сервисе. Шанс есть у каждого кто примет участие в конкурсе.