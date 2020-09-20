ByteDance отклонила предложение Microsoft о покупке TikTok

Итак, многомесячная битва за приобретением приложения социальной сети TikTok в США подошла к концу, и окончательным победителем стала компания Oracle.

Microsoft объявила в своем блоге, что компания TikTok ByteDance отклонила их предложение в пользу Oracle. Президент США Дональд Трамп дал ByteDance 15 сентября крайний срок для продажи операций TikTok внутри страны, несоблюдение которых может привести к запрету. Этот ультиматум был частично мотивирован соображениями безопасности - приложение имеет довольно печально известную историю, когда дело доходит до управления и защиты пользовательской информации. Китайские официальные лица отметили, что они предпочли бы полностью закрыть операции TikTok в США, а не продавать их на том основании, что выполнение требований правительства США будет означать потерю лица для самого Китая.