ByteDance отклонила предложение Microsoft о покупке TikTok

Итак, многомесячная битва за приобретением приложения социальной сети TikTok в США подошла к концу, и окончательным победителем стала компания Oracle.

Microsoft объявила в своем блоге, что компания TikTok ByteDance отклонила их предложение в пользу Oracle. Президент США Дональд Трамп дал ByteDance 15 сентября крайний срок для продажи операций TikTok внутри страны, несоблюдение которых может привести к запрету. Этот ультиматум был частично мотивирован соображениями безопасности - приложение имеет довольно печально известную историю, когда дело доходит до управления и защиты пользовательской информации. Китайские официальные лица отметили, что они предпочли бы полностью закрыть операции TikTok в США, а не продавать их на том основании, что выполнение требований правительства США будет означать потерю лица для самого Китая.
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