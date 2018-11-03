CBS запускает развлекательный стриминговый сервис ET Live

Компания CBS запускает стриминговый сервис, основой которого станут развлекательные новостные выпуски. Проект под названием ET Live — совместное детище CBS Interactive и шоу Entertainment Tonight, принадлежащего CBS.

Сервис будет бесплатным, но рекламой. Новая услуга будет обеспечивать круглосуточное вещание развлекательных новостей, таких как, интервью с знаменитостями, закулисные интриги, съемки с красных дорожек и тренды из мира моды, красоты и образа жизни. При запуске услуга доступна на своем собственном веб-сайте на ETLive.com и через приложение ET Live на iOS, Android, Apple TV и Amazon Fire TV, в будущем ожидается больше платформ.