CORSAIR представляет программное обеспечение iCUE для macOS

CORSAIR сегодня объявил, что его ведущее в отрасли программное обеспечение CORSAIR iCUE теперь доступно для macOS, открывая весь потенциал мыши, клавиатуры, гарнитур CORSAIR и многого другого для пользователей Mac. ICUE, доступная для бесплатной загрузки, позволяет пользователям полностью персонализировать свои периферийные устройства - повышая производительность, настраивая эстетику, улучшая игровую производительность и многое другое.

CORSAIR iCUE для macOS также поддерживает все поставляемые в настоящее время гарнитуры CORSAIR, включая недавно выпущенную беспроводную систему VIRTUOSO RGB Wireless, а также такие аксессуары, как коврик для мыши MM800 RGB POLARIS RGB и подставка для гарнитуры премиум-класса ST100 RGB.