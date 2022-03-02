CPUID CPU-Z обновлен до версии 2.00

Сегодня CPUID выпустила версию 2.00 CPU-Z, популярного процессора, материнской платы и основной памяти, а также утилиты для тестирования производительности. Версия 2.00 никоим образом не меняет пользовательский интерфейс, и утилита сохраняет преемственность дизайна по сравнению с предыдущей версией 1.99. Что нового, поддерживаются ли процессоры. К ним относятся Core i9-12900KS «Alder Lake», Ryzen 7 5800X3D, полный набор мобильных процессоров Core 12-го поколения «Alder Lake-U» и «Alder Lake-P»; мобильные процессоры Pentium Gold и Celeron последних поколений; и предварительная поддержка мобильных процессоров Ryzen 6000 серии «Rembrandt». Улучшено обнаружение информации SPD памяти; исправлена ​​ошибка, связанная с топологией AMD CCX/CCD.

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