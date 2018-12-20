Charter Spectrum поддерживает функцию нулевого входа для Apple TV

Charter Spectrum поддерживает новую функцию нулевого входа для Apple TV.

Эта функция, анонсированная ранее в этом году, автоматически входит в приложения, для которых требуется кабельная подписка, когда устройство подключено к интернет-услуге от того же поставщика. Нулевой вход в систему впервые появился в выпуске tvOS 12 в качестве обновления для функции единого входа Apple, представленной несколько лет назад. Spectrum - первый сервис, работающий с нулевым входом в систему. Архивная версия страницы показала, что подписчики Spectrum смогут смотреть прямые трансляции через Apple TV в конце этого года.