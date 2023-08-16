Чат-бот GPT-4 лучше справляется с модерацией контента, чем человек

При этом авторы проекта на базе ИИ заявляют, что люди по-разному интерпретируют политики конфиденциальности, в то время как машины последовательны в своих суждениях. Эти руководства могут быть объёмными, как книга, и постоянно меняться. В то время как для обучения и адаптации человеку требуется много времени, большие языковые модели могут мгновенно внедрять новые правила обработки контента и в этом смысле они гораздо лучше человека. Да и в моральном плане это очень важный момент — в компании Google есть отдел, где люди отсматривают контент, помеченный как нарушающий правила, и обычно на этой работе специалисты дольше пары месяцев не выдерживают — слишком большой урон по ментальному здоровью. Но у машины таких проблем нет и она может работать столько, сколько нужно.