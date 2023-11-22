ChatGPT Voice теперь доступен всем желающим

Сегодня компания OpenAI официально объявила, что голосовой сервис ChatGPT Voice теперь доступен для всех желающих и это совершенно бесплатно. Для тех, кто не совсем внимательно следил за рынком передовых технологий, хочется отметить, что ChatGPT Voice не является такой уж новинкой, поскольку сервис появился еще в сентябре этого года и он предлагает действительно приятный опыт работы с искусственным интеллектом. Это очень похоже на разговор с виртуальным ассистентом, но этот ассистент не звучит как робот и его ответы более лаконичны, как у живого человека. И теперь сервис ChatGPT Voice доступен всем пользователям бесплатно — ранее эту функцию можно было получить только за платную подписку, но теперь пользователи iOS и Android могут получить все преимущества передовой технологии без необходимости оплачивать премиум.

Но если вы хотите использовать ChatGPT Voice, вам нужно убедиться, что у вас установлена последняя версия приложения. Это достаточно необычный опыт, потому что пользователь получает крайне глубокую проработку информации и для этого не нужно ничего набирать текстом. Соответственно, в определённых ситуациях это достаточно удобно — например, пользователю не очень комфортно писать в смартфоне длинный текст, но он может просто надиктовать его голосом приложению, а тот уже выполнит все поставленные функции. Вопрос только в качестве восприятия определённых языков и необходимости иметь мощный смартфон для того, чтобы сервис работал корректно.
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