ChatGPT обновили до функции поиска

Сегодня чат-бот ChatGPT совершил серьёзный шаг в своём развитии, реализовав полноценную функцию поиска информации — она называется ChatGPT Search и позволяет искать информацию в интернете прямо из строки ИИ. При этом стоит отметить, что поисковая строка интегрирована непосредственно в ChatGPT, так что умный ассистент на базе искусственного интеллекта может сам решать, когда использовать поиск для ответа на ваш вопрос, а когда выдавать данные в стандартном формате диалога. Правда, при желании функцию поиска можно активировать принудительно. Представители компании OpenAI утверждают, что эта функция работает на базе искусственного интеллекта и способна давать наиболее точные ответы на различные вопросы — по теме погоды, новостей, спорта и так далее.

Кроме того, теперь в ответах ChatGPT есть ссылки на источники, что позволяет перепроверить информацию в случае чего. Эту функцию пользователи просили уже очень давно и теперь её реализовали — хотя у конкурентов она имеется уже как год. И, естественно, на просторах интернета уже говорят, что это достаточно заметный удар по популярным поисковым системам, потому что рано или поздно пользователи просто перейдут из Google в ChatGPT для поиска информации, картинок или даже видео. И на деле это действительно так — через несколько итераций искусственного интеллекта ответы на поисковые запросы у ChatGPT будут куда точнее и лучше, что будет мотивировать пользователей отказываться от традиционного поиска в сети.