ChatGPT перешагнул за отметку в 300 миллионов юзеров

Количество пользователей чат-бота на базе искусственного интеллекта ChatGPT превысило 300 миллионов человек в неделю — об этом официально сообщил генеральный директор компании OpenAI (разработчик данного чат-бота) Сэм Альтман в интервью с изданием The New York Times. И на самом деле ситуация достаточно впечатляющая — этот рубеж был достигнут всего через несколько месяцев после того, как в августе сервис зафиксировал 200 миллионов еженедельных пользователей. То есть всего за 3 месяца компания смогла нарастить 100 миллионов активных пользователей чат-бота, что на самом деле очень круто, так как чем больше пользователей использует эту систему, тем точнее ответы будут в будущем.

Кроме того, аналитики отмечают, что с момента своего запуска в 2022 году чат-бот ChatGPT демонстрирует стремительный рост благодаря регулярному добавлению новых возможностей. Например, недавно появилась интеграция с поисковыми системами, позволяющая находить и кратко излагать информацию с веб-ресурсов (хотя, судя по отзывам, результаты поисковой выдачи могут быть неточными), а также новый интерфейс, который упрощает редактирование кода, созданного чат-ботом. Кроме того, с недавних пор компания Apple встраивает ChatGPT прямо в Siri в рамках обновления iOS 18.2 — эта интеграция может ещё больше увеличить аудиторию чат-бота в ближайшем будущем. При этом стоит напомнить, что чат-бот до сих пор убыточен, а значит, рано или поздно в нём появится реклама.
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