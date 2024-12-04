ChatGPT перешагнул за отметку в 300 миллионов юзеров

Кроме того, аналитики отмечают, что с момента своего запуска в 2022 году чат-бот ChatGPT демонстрирует стремительный рост благодаря регулярному добавлению новых возможностей. Например, недавно появилась интеграция с поисковыми системами, позволяющая находить и кратко излагать информацию с веб-ресурсов (хотя, судя по отзывам, результаты поисковой выдачи могут быть неточными), а также новый интерфейс, который упрощает редактирование кода, созданного чат-ботом. Кроме того, с недавних пор компания Apple встраивает ChatGPT прямо в Siri в рамках обновления iOS 18.2 — эта интеграция может ещё больше увеличить аудиторию чат-бота в ближайшем будущем. При этом стоит напомнить, что чат-бот до сих пор убыточен, а значит, рано или поздно в нём появится реклама.