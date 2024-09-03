ChatGPT получит сразу 8 новых голосов

Вероятно, если вы достаточно активно пользуетесь интернетом, то различного рода чат-боты на базе искусственного интеллекта не являются для вас чем-то удивительным. И сервис ChatGPT в данном направлении является абсолютным лидером, имея наибольшую базу пользователей по всему миру. Кроме того, если верить инсайдером, на текущий момент разработчики данного сервиса активно трудятся над усилением своих позиций на рынке — интеграцией более реалистичных голосов, которые будут имитировать человека. Дело в том, что данный искусственный интеллект умеет озвучивать текст, что позволяет вести с ним достаточно осмысленное беседы, как будто вы общаетесь с человеком. Проблема только в том, что в процессе общения пользователь всё-таки замечает, что он общается с машиной, потому что система, основанная на нейросети, иногда может путать интонацией, коверкать слова и многое другое.

Для того, чтобы исправить данную проблему, разработчики планируют интегрировать сразу восемь новых голосов, записанных реальными людьми, чтобы на их основе генерировать голосовые контент. Это хорошая новость, потому что спустя какое-то время данная технология действительно выйдет на высокий уровень, что позволит общаться с машиной на том же уровне, что из живым человеком. Впрочем, это возможно уже сейчас, потому что на смартфонах есть функция ввода команд при помощи голоса пользователя, но работает это не так хорошо, как хотелось бы. Будем надеяться, что работа в данном направлении даст свои плоды/