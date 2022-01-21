Чаты из WhatsApp можно будет перенести с Android на iOS

WhatsApp разрабатывает новую функцию, которая позволит пользователям импортировать свою историю чата WhatsApp при переходе с телефона Android на iPhone. Информационное издание WABetaInfo обнаружил эту опцию в бета-версии приложения WhatsApp для iOS (версия 22.2.74) и предоставило скриншоты, демонстрирующие, как это может выглядеть, если вы попытаетесь перенести свои чаты WhatsApp с Android на iOS. Как показано на снимках экрана, пользователь должен будет дать разрешение приложению, чтобы импортировать свои чаты на свой iPhone. На изображениях также есть строка, которая гласит: «Вы не сможете импортировать сообщения позже, если пропустите этот шаг».

Это означает, что вы, возможно, не сможете импортировать свои чаты WhatsApp позже, после завершения первоначальной настройки приложения WhatsApp на своем iPhone. Чтобы продолжить общение при смене телефона, вам может потребоваться импортировать чаты именно тогда, когда вы впервые настраиваете приложение WhatsApp на своем iPhone. Использование только приложения WhatsApp может быть недостаточным для импорта истории чата на iPhone. Для этого вам также может понадобиться приложение «Переместить на iOS». Новая функция WhatsApp по импорту чатов с Android на iOS в настоящее время находится в стадии разработки — могут быть внесены изменения по сравнению с тем, что мы видим в этой бета-версии. Кроме того, на данный момент нет информации о том, когда эта новая функция будет выпущена.