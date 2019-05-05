Четырехкратный чемпион американского FPL из России начал искать команду

19-летний Максим wippie Шепелев начал искать команду по CS:GO.

Об этом он объявил в твиттере. Ранее россиянин, который учится в одном из университетов США, выступал за про-команды только в качестве стендина.

Первый официальный матч wippie, зарегистрированный HLTV.org, датирован 23 октября 2018 года: тогда Шепелев сыграл в миксе blitz против Team One. В качестве замены он также играл за Swole Patrol и eUnited. По итогам апреля wippie назвали лучшим игроком американского FPL. Это его четвертый титул в ладдере.