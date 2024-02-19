China Mobile запустила первый в мире 6G-спутник

Сотовая связь 6G находится очень далеко от коммерческого запуска, но это не мешает крупным странам проводить серию тестов данной технологии, дабы получать необходимую информацию, которая пригодится в будущем. Например, китайская компания China Mobile не планирует в ближайшем будущем запустить технологию 6G в релиз, но это не помешало оператору провести собственные тесты посредством космического спутника. Стоит сказать, что на текущий момент у спутника 6G нет официального названия, но, по данным China Daily, это первый в мире спутник, расположенный на низкой околоземной орбите, использующий связь шестого поколения. До его запуска China Mobile запустила другой спутник, поддерживающий стандарт 5G, но теперь инженеры хотят двигаться дальше.

При этом представители компании заявили, что как программное, так и аппаратное обеспечение были разработаны внутри страны, а ещё спутник поддерживает различные автономные функции, которые выполняются без помощи человека-оператора — например, спутник поддерживает программную перестройку положения в орбите, гибкое развёртывание основных сетевых функций и автоматизированное управление. Тестовый спутник 6G работает на высоте орбиты всего лишь в 500 километров — на более низкой высоте эти спутники могут обеспечивать повышенные скорости передачи данных и низкую задержку по сравнению с другими спутниками, которые находятся на более внушительной высоте. Но пока что это лишь тестовая технология.