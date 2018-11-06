Chrome 71 будет блокировать навязчивую рекламу

С следующего месяца Google будет оказывать большее давление на веб-издателей, чтобы повысить качество их рекламы. Новая версия Google Chrome 71, которая выйдет в конце года, сможет блокировать рекламные объявления, раздражающие и вводящие пользователя в заблуждение. Хронических нарушителей правил ждет блокировка любой их рекламы.

Chrome 71, который ожидается в декабре, после поступления отчёта о злоупотреблениях не будет сразу блокировать. Вместо этого, владельцы сайтов получат предупреждение и должны будут исправить все нарушения в течение 30 дней. В противном случае Chrome начнет блокировать все рекламные объявления на сайте, независимо от того, классифицируются они как нежелательные или нет. Что касается Google, который продает около $ 100 млрд. рекламы в год, он не ожидает большого снижения доходов, так как он уже контролирует рекламу, которую обслуживает, в соответствии с новыми рекомендациями.