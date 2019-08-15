Chrome OS получила крупное обновление

2019-08-15, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Chrome OS; [17]
Компания Google выпустила новую версию Chrome OS 76. Обновление добавляет множество полезных функций, некоторые из которых будут очень знакомы пользователям Linux и Mac OS.

Что обновилось

Chrome OS теперь поддерживает виртуальные рабочие столы (Virtual Desks). Благодаря этой функции пользователь сможет переключаться между четырьмя рабочими столами с различными открытыми окнами. Аналогичная возможность уже давно есть в Linux, Mac OS и Windows 10. В Chrome OS её можно активировать с помощью кнопки «New Desk» в правом верхнем углу экрана.

Также разработчики добавили в систему голосовой помощник Google Assistant. Как обычно, обратиться к нему можно фразой «Hey Google» или же просто нажав на соответствующий ярлык. Была значительно упрощена работа с мультимедиа. А на случай, если у пользователя нет возможности нажимать клавиши, предусмотрена функция автоматического нажатия. Наконец, Google улучшила управление учетными записями и добавила заметки о используемой версии Chrome OS. Последние помогут пользователям разобраться со всеми нововведениями более наглядно, не копаясь в журнале изменений для разработчиков.

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