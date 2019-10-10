Chrome делает интернет более доступным для слабовидящих

TalkBalk в Google Chrome - это функция доступности, которая помогает слабовидящим перемещаться по Интернету.Однако, когда речь идет об изображениях, функция ограничена чтением описаний изображений или же совсем пропускает их. Теперь Google официально запустил автоматические описания изображений, которые используют алгоритмы машинного обучения, чтобы угадывать содержание изображения и генерировать текстовое описание. Если эта функция включена, функция отправляет изображения на серверы Google для обработки, а затем читает описание изображения.

Компания заявляет, что инструмент должен быть «очень полезным» для миллионов фотографий из независимых источников, таких как блоги и социальные сети, делая Интернет более доступным для всех.