Chromebook получил более строгий родительский контроль

Программное обеспечение для родительского контроля Google, получившее название Family Link, постоянно расширяется с точки зрения возможностей и охвата. Сегодня он впервые выходит за пределы смартфонов благодаря новой поддержке компьютеров Chromebook.

Родители смогут вносить в белый список веб-сайты, которые могут посещать их дети, устанавливать временные рамки, время сна, дистанционно блокировать устройство и контролировать использование. И впервые Chromebook с настроенными учетными записями получит доступ к приложениям Android из магазина Google Play. Родители также смогут управлять покупками из приложения на контролируемых счетах. Существенное преимущество Chromebook перед iPad: они превосходны в качестве общих устройств. Поскольку они поддерживают несколько учетных записей, проще иметь один гаджет, в который любой член семьи сможет войти, не имея доступа к материалам друг друга.