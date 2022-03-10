Clipchamp — новое приложение Microsoft для редактирования видео на Windows 11

После приобретения Clipchamp, Microsoft теперь внедряет приложение в Windows 11. Это приложение на основе браузера, которое поддерживает обрезку, разделение, переходы и даже имеет функцию записи экрана.

Clipchamp включает временную шкалу, как и профессиональные приложения, такие как Adobe Premiere Pro, и использует комбинацию шаблонов и библиотеку фильтров, переходов, стандартных медиа и стилей, чтобы пользователи могли создавать видео с поддержкой многодорожечного звука и удобным для пользователя редактированием. Microsoft интегрировала генератор текста в речь на базе Azure, чтобы создатели могли использовать озвучку на 70 языках, а OneDrive также интегрирован для облачного хранения файлов.

Microsoft заявляет, что Clipchamp теперь является стандартным приложением в Windows 11, это означает, что оно будет предустановлено на всех новых устройствах с Windows 11. Приложение Microsoft Family также теперь является стандартным приложением для входящих сообщений с такими функциями, как фильтры для Edge, активность экранного времени на Xbox, Windows и Android, а также отслеживание местоположения семьи.
Комментарии и отзывы Clipchamp
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