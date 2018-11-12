Cloudflare выпустила приложения 1.1.1.1 на iOS и Android

Если вас беспокоит конфиденциальность вашего мобильного телефона, а также скорость веб-серфинга, пора порадоваться, так как 1.1.1.1 теперь доступен как для Android, так и для iOS . Первоначально представленный для настольных компьютеров 1 апреля DNS-распознаватель, теперь можно бесплатно скачать из Google Play и Apple App Store.

То, что делает новое мобильное приложение, в основном позволяет вам переключаться с коммутатора и мгновенно скрывать информацию об интернет-подключении от посторонних глаз. Ваш интернет-провайдер больше не сможет продавать историю просмотров, по крайней мере теоретически. DNS - это система доменных имен, распределенная служба для получения информации о доменах, используется для для получения IP-адреса по имени устройства. Компания Cloudflare предлагает более широкий спектр услуг как для ежедневных веб-серфингистов, так и для разработчиков веб-сайтов. Миллионы сайтов Cloudflare получают повышение производительности при посещении пользователями 1.1.1.1, сеть компании растет как по размеру, так и по надежности. Приложение 1.1.1.1 максимально простое, в нем реализована концепция «нажатия одной кнопки». Все, что вам понадобится для активации безопасного соединения — нажать кнопку «ON».