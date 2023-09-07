Clubhouse попытаются возродить

Clubhouse возвращается — хотя на самом деле приложение никуда и не уходило, просто о нём забыли. Приложение, сделавшее популярными социальные аудиокомнаты, перестраивается под приложение для обмена сообщениями. Разработчики сообщили, что приложение позволит создавать новые групповые чаты только для голосового общения, что довольно странно, потому что спроса на рынке на данный инструмент явно нет. Разработчики отметили, что приложение было полностью переработано с учётом новых чатов — когда пользователь открывает обновлённое приложение, оно предлагает начать новый чат и поделиться им с друзьями. Кроме того, чаты — это то, что пользователь видит первым на новом главном экране приложения. И если у пользователя есть друзья, которые уже запустили чаты, то они тоже будут отображаться на главном экране, чтобы можно было быстро к ним подключиться.

Но стоит напомнить, что популярность Clubhouse сильно упала с того момента, как коронавирус закончился и люди перестали сидеть дома, особенно после того, как социальные сети запустили свои собственные социальные аудиокомнаты. Теперь пользователям не нужно покидать Discord, например, чтобы поговорить с друзьями, потому что там на самом деле даже больше функций и возможностей. Соответственно, это просто попытка спасти приложение, которое ранее казалось настоящей революцией в интернете, так как сейчас им не пользуется практически никто — все необходимые функции есть в более популярных мессенджерах.