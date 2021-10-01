Clubhouse выпустила крупный апдейт сразу с тремя новыми функциями

Через неделю после введения новой системы приглашений Clubhouse представляет множество новых функций. Первое из этих нововведений — это Clips, инструмент, который люди могут использовать, чтобы делиться превью публичных комнат. Когда создатели и ведущие включат эту функцию, вы увидите новый значок, похожий на ножницы. Нажмите на него, и Clubhouse запишет последние 30 секунд аудио, которым вы затем сможете поделиться в Instagram, Twitter, Facebook, iMessage или WhatsApp. Clubhouse сообщает, что сегодня запускает бета-версию клипов, чтобы авторы попробовали функцию и рассказали о её недостатках и преимуществах. В большинстве общедоступных и открытых комнат вы должны увидеть значок ножниц, если только автор не сделал все возможное, чтобы отключить эту функцию.

Кроме того, в ближайшие несколько недель Clubhouse также планирует предоставить людям возможность делиться архивами записей из прямых трансляций. Эта функция называется повторами — как и в случае с клипами, это то, что люди могут отключить, если захотят. Clubhouse заявляет, что планирует начать выпуск повторов где-то в октябре. В заключение, Clubhouse представляет инструмент поиска, который позволяет вам искать конкретных людей, клубы, живые залы и будущие мероприятия. Первоначально эта функция будет находиться на вкладке «Обзор» в течение недели или двух, прежде чем Clubhouse переместит ее на боковую панель. И последнее, но не менее важное: пользователи Android могут рассчитывать на то, что Clubhouse развернет поддержку пространственного звука.