Color OS 6 новая версия платформы от Oppo

Компания Oppo официально представила последнюю версию своей платформы для смартфонов - Color OS 6. Она уже поставляется с Realme 3, Oppo F11 и Oppo F11 Pro , компания собрала партнеров и представителей СМИ, чтобы отпраздновать пользовательский интерфейс. Он основан на более светлой цветовой гамме, содержит некоторые функции повышения производительности и панель приложений.

Согласно новому официальному сайту, новый дизайн приносит упрощенный белый фон с тонкими градиентами для чистого и практичного визуального восприятия. Меньше линий, обновленных значков, новых жестов и улучшенной анимации.

Повышение производительности обернуто под общим приложением Hyper Boost. Он состоит из System Boost, App Boost и Game Boost. Существует также Game Assistant, который убирает уведомления во время ваших игровых сессий.

Game Space - это еще одна функция, которая позволяет персонализировать игровой процесс. Он обеспечивает Smart Dual Channel Network, в которой одновременно используются соединения Wi-Fi и 4G, поэтому соединение не прерывается при переключении из-за ненадежного соединения. Так как Color OS 6 основана на Android Pie, появились новые навигационные жесты, улучшенная панель уведомлений и переработанный Smart Assistant, доступ к которому можно выполнить с помощью пролистывания влево с главного экрана. Поскольку теперь все касается искусственного интеллекта, System Smart Management контролирует процессы и интеллектуально останавливает фоновые приложения, которые не часто используются для сохранения заряда батареи.