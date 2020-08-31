Covid-19 повлиял на развитие искусственного интеллекта

Искусственный интеллект и машинное обучение (МЛ) обретают значительную популярность на предприятиях и организациях всех форм собственности практически во всех сферах деятельности человека. Все чаще эти технологии используются для более точного прогнозирования предпочтений клиентов и оптимизации бизнес-операций.

Расходы на развитие систем искусственного интеллекта уже в 2023 году превысят $97,9 млрд, что почти втрое больше $37,5 млрд, потраченных до 2019 года, по данным IDC. Согласно исследованию Capgemini, опубликованному в июне, 87% из 950 опрошенных организаций развернули пилоты в области развития искусственного интеллекта или используют в производстве инструменты частично основывающиеся на его возможностях. Тем не менее вспышка COVID-19 представляет собой совершенно новую проблему для ИИ, поскольку многие модели, которые полагаются на исторические данные для формирования своих алгоритмов, перестали корректно работать начиная с марта 2020 года. Этот феномен "дрейфа данных" не позволяет компаниям полностью полагаться на существующие модели, говорит Джерри Курц, исполнительный вице-президент Capgemini по инсайтам и данным. Например, можно точно сказать, что изменятся модели, пытающиеся предсказать интервалы технического обслуживания для реактивных двигателей, использование которых в последние месяцы упало. То же самое касается ритейлеров, которые наблюдали снижение продаж в последние месяцы. «Существует немалый процент случаев, когда определенные данные изменялись так быстро, что история больше не является хорошим базисом для построения сложных моделей и прогнозов», - говорит Курц, – «компаниям придется пересмотреть свои алгоритмы, потому что они никогда не предполагали, что исходные данные так изменятся».