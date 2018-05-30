Creative продемонстрирует новую технологию Super X-Fi на Computex

ЧТО ТАКОЕ SUPER X-FI

Super X-Fi воссоздаёт впечатления от прослушивания многоколоночной аудиосистемы в студии на обычных наушниках. Она полностью воспроизводит всю глубину, детальность, звуковую сцену и объём.Благодаря гибкости Super X-Fi, её можно применять не только в устройствах, но и в программных продуктах, таких как утилиты для стриминга. Creative планирует партнёрство с ведущими стриминговыми платформами для интеграции Super-X-Fi.Благодаря алгоритмам SUPER-X-Fi, пользователь может слушать в своих наушниках звук полностью аналогичный тому, который бы он услышал в студии на многоколоночной аудиосистеме. В реальности каждый человек слышит звуки по-своему, в зависимости от формы ушей и строения головы. Super X-Fi использует искусственный интеллект, создавая индивидуальный профиль для конкретного слушателя, учитывая его физиологические особенности.Линейка устройств с Super X-Fi, включая отдельный ЦАП и наушники со встроенным ЦАП планируются на 3 квартал 2018 года. Перед этим станет доступно бесплатное приложение Super X-Fi.